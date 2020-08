Stadsentree Keizerstraat Deventer lege zandvlakte in bouwvakvakantie

,,Mijn locatiereviews zijn naar beneden gedenderd”, geeft Hotel Finch-eigenaar Jurgen van Workum aan. ,,Ik wil er geen negatief verhaal van maken. Het is zoals het is. En uiteindelijk kunnen we straks bij de nieuwe inrichting een terras neerzetten. Maar fijn is het niet. Helemaal niet.” Bovendien blijven de hekken - waardoor voetgangers wel kunnen passeren - naar binnen op de afgegraven straat vallen: de doorgang is heel smal. En lang niet iedereen houdt zich aan de verplichte looprichting.