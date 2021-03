Stadshub Fietskoerier opent in de week dat Deventer besluit geen fossiele brandstof meer toe te staan in binnenstad

Want als over vier jaar geen reguliere lader of losser met een benzine- of dieselwagen nog de binnenstad mag betreden, ligt er een wereld aan mogelijkheden open. Arends anticipeert erop. Want het groene vervoer zit hem in het bloed. ,,In mei bestaat Fietskoerier Deventer tien jaar. Ik begon in een caravan op de Worp. Bakfiets op afbetaling in de voortent en 500 euro van m’n ouders geleend om de camping te kunnen betalen.”