Staf van Deventer Heilige Lebuinus als lichtmasten op Grote Kerkhof. Zó gaat het plein er uit zien

wedstrijdverslag GA Eagles in slaapver­wek­ken­de vertoning niet langs Excelsior

9:48 De twee teams die graag de lift hadden genomen naar de subtop van de Keuken Kampioen Divisie – Go Ahead Eagles en Excelsior – moesten er zaterdag in berusten dat ze een verdieping verder alweer van boord gingen. In een weinig verheffend onderonsje in de Adelaarshorst slaagde geen van beiden erin de defensie van de ander te kraken: 0-0.