Stan (9) uit Deventer leidt Ajax en Tottenham naar de middenstip

Wethouder: ‘Omvallen Roto Smeets zware klap voor Deventer, nu samen opstaan’

14:54 Het definitief omvallen van drukkerij Roto Smeets is een zware klap voor Deventer. Voor de werknemers, maar ook voor Deventer als boeken- en industriestad. ,,Dit is wel even slikken”, zegt wethouder Thomas Walder (D66). Hij wil met het bedrijfsleven in gesprek om te kijken hoe de werknemers voor Deventer te behouden zijn. ,,Ik hoop dat we samen opstaan.”