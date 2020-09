Standbeeld Leo Halle én beeldhouwer Karoly Szekeres, die opnieuw Deventer icoon vereeuwigt, glimmen van trots

UPDATE Knieblessu­re houdt Lucassen voorlopig aan de kant bij GA Eagles: ‘Jammer, zat er net lekker in’

24 september Boyd Lucassen kan voorlopig niet in actie komen voor Go Ahead Eagles. De 22-jarige vleugelverdediger uit Kilder kampt met een knieblessure die hij opliep in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.