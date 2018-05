Stankcirkelkwestie hindert bouwplan in Bathmen

Projectontwikkelaars Nebra en LeClerq moeten in meerdere fases het nieuwbouwplan voor de Bathmense Enk ontwikkelen. Er is nog altijd geen akkoord met de eigenaar van een agrarisch bedrijf aan de andere kant van de Deventerweg.

De eigenaar van een boerderij aan de Deventerweg in Bathmen zou de veehouderij moeten opgeven zodra de woningen op de Bathmense Enk gebouwd worden. De stankcirkel, de afstand waarbij de geur van de veehouderij nog geroken kan worden, valt deels in het nieuwbouwplan. De ontwikkelaars dienen de veehouder dus uit te kopen. Zolang er geen akkoord is kan er zo'n tien procent van het plan niet ontwikkeld worden.

Delen

De gemeente Deventer meldt dat de projectontwikkelaars het nieuwbouwplan in delen kunnen ontwikkelen. Ook de benodigde vergunningen dienen dan in delen te verkregen te worden.

In trek

Nebra en LeClerq willen 120 woningen bouwen, blijkt uit een nota van de gemeente. Eerder was 100 woningen nog het uitgangspunt. De derde fase van de Bathmense Enk is bijzonder in trek. Eind vorig jaar stonden er 224 belangstellenden voor het nieuwbouwplan geregistreerd bij de ontwikkelaars. In het plan komt een mix van koop- en huurwoningen. De koopwoningen vallen in verschillende prijsklassen.

2019