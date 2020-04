State Of Football in Deventer in spanning: blijft het ‘Euro 2020' of wordt het 2021?

Ziekenhui­zen starten reguliere zorg weer op: halvering van aantal coronapa­tiën­ten in Deventer

20 april Het aantal coronapatiënten in het Deventer Ziekenhuis is zoveel kleiner geworden dat het ziekenhuis de reguliere zorg weer kan opschalen. De artsen in de ziekenhuizen snakken er naar om ook hun reguliere zorg weer op te pakken. Het Deventer Ziekenhuis brengt het aantal poli-afspraken, net zoals andere ziekenhuizen in de regio, weer op peil, zij het nog niet naar honderd procent.