Stationsgebied Deventer langer op slot voor álle treinen én auto’s in najaar

Zo keren tbs’ers in Deventer terug in maatschap­pij: ‘Zonder deze zorg had ik 15 jaar in de gevangenis gezeten’

In het groen tussen Deventer en Schalkhaar ligt het Brinkgreven-terrein. Hier worden onder meer mensen behandeld die een delict hebben gepleegd. Stichting Transfore wil mogelijk uitbreiden met een hoog beveiligde afdeling en dat zorgt voor onrust in de buurt. Maar wat gebeurt er eigenlijk op zo’n afdeling en in hoeverre verschilt dat met wat er nu gebeurt op Brinkgreven? ,,Tbs’ers worden niet zomaar losgelaten in de maatschappij.’’

16 augustus