Stationsgebied in Deventer Colmschate na megaklus opgeleverd

VIDEONa anderhalf jaar werk is vandaag het stationsgebied Colmschate officieel geopend. Meest ingrijpende verandering is de tunnel die is aangelegd onder het spoor in de Oostriklaan, die een einde maakt aan de opstoppingen tussen de Vijfhoek en Holterweg.

Het station zelf is ook aangepakt. Een van de perrons heeft een overkapping gekregen, waarmee het station van afstand ook beter herkenbaar is. Er zijn in het gebied meer parkeerplaatsen voor auto's en fietsen gekomen.

In totaal is in het gebied voor 18 miljoen geïnvesteerd, waarvan het leeuwendeel door ProRail is betaald. Veruit het meeste geld is geïnvesteerd in de tunnel.