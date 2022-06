Stedendriehoek zet gezamenlijk klas op om inburgeraars voor te bereiden op mbo

Met video Boetes voor blokkeer­boe­ren, ook achteraf • Goed nieuws voor automobi­lis­ten na chaos

Na afloop van het boerenprotest in Stroe zijn op meerdere plekken in Nederland snelwegen geblokkeerd met tractoren. Dat gebeurde onder meer op de A6 bij Emmeloord, daar werden boetes uitgedeeld. Op de A12 bij Ede vond een zwaar ongeluk plaats tussen een tractor en een vrachtwagen. Inmiddels is de grootste verkeersdrukte voorbij.

22 juni