Steeds meer betaalde voorstellingen op Deventer op Stelten

In 2015 was het een primeur: wie de voorstelling Doctor Dapertutto van Teatro del Silencio wilde bekijken op internationaal buitentheaterfestival Deventer op Stelten, moest daar wel tien euro voor over hebben. Tot dan was het buitentheaterfestival altijd volledig gratis. Sinds Doctor Dapertutto neemt het aantal voorstellingen dat alleen per betaling te bekijken is toe. Dit jaar zijn het er voor het eerst vijf, tegen vier in 2018 en 2017 en maar één in 2016 en 2015.