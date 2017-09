Steeds meer Deventenaren hebben hulp nodig, opvallend veel jongeren

Het aantal Deventenaren dat een beroep doet op zorg neemt fors toe. Sinds in 2015 zorgtaken door de gemeente worden uitgevoerd stijgt het aantal verzoeken om hulp. In Deventer veel meer dan landelijk.

Vooral in de jeugdzorg (stijging van 25 procent ten opzichte van 2015) en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo, stijging 31 procent ten opzichte van 2015) gaat het aantal zorggevallen hard vooruit. Landelijk is er ook een stijging, maar lang niet zo fors als in Deventer.

Opvallende ontwikkeling

In Deventer deden in 2016 twaalf op de 1.000 jongeren een beroep op zorg, landelijk was dat 10,7 op 1.000. In absolute aantallen waren het in 2016 1290 jongeren in Deventer, aan het begin van deze maand waren dat er .1817. ,,We onderzoeken hoe het komt'', zegt wethouder Jan Jaap Kolkman. ,,Het is een heel opvallende ontwikkeling, maar ik wil eerst goed onderzoek naar de achterliggende reden voordat ik er uitspraken over doe.''

Opvallend is dat het aantal jongeren dat niet in het gezin woont is gestegen tot 112. In 2015 waren dat er nog 26. Juist die zwaardere vorm van zorg is erg duur.

Volgens Kolkman en experts in de hulpverlening is het optreden van speciale sociale teams in de wijken en dorpen van de gemeente Deventer een reden voor de toename. Het zou nu veel bekender zijn waar moet worden aangeklopt voor zorg, waardoor meer mensen er gebruik van maken.

Dat geldt ook voor de wmo, waar het aantal Deventenaren met begeleiding enorm is gestegen; in 2015 338 en aan het begin van deze maand 747. In totaal maken 1973 Deventenaren gebruik van een of meer voorzieningen uit de wmo.

Geen hulp

Slechts driekwart van de bevolking heeft geen hulp nodig. Landelijk en in vergelijkbare gemeenten van 100.000 inwoners is dat percentage ruim tachtig procent. ,,We wijken af met de cijfers'', zegt Kolkman. ,,Dat baart zorgen, maar ik wil eerst weten wat er achter zit.''

Hij hoopt eind volgende maand de uitkomsten van het onderzoek te hebben. Ook het aantal Deventenaren met een bijstandsuitkering neemt weer toe. Alleen is die toename minder fors dan het landelijk gemiddelde.