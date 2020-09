Steeds meer mountainbikeroutes in Salland en Achterhoek: ‘Zelfs Deventer industrieterrein kent verborgen paadjes!’

Landgoed in Voorst speelt rol in fotoboek over de unieke wereld van adel, pachters en daggelders

23 september Tien jaar lang werkten de Veluwse fotograaf Brand Overeem (74) en geschiedkundige Bert Paasman (80) tenminste één dag in de week aan hun boek over het bontgeschakeerde leven op de voornaamste landgoederen in Voorst, Putten en Nijkerk. Het land van de jonker is een 240 pagina’s tellend historisch document in woord en beeld, dat geen streekgenoot met liefde voor de geboortegrond zou mogen missen.