‘Steekpartij’ AZC Schalkhaar: één slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

De politie heeft om 09.47 uur een melding gekregen van een steekpartij in Asielzoekerscentrum (AZC) aan aan de Frieswijkerweg in Schalkhaar. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend, er is inmiddels één persoon naar het ziekenhuis vervoerd.