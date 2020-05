Steenmarter vindt plek in parkeergarage onder Deventer stadskantoor: tenminste schade aan één auto

Ook zonder fietsroute boert het goed in Voorst

7:45 Stap op de fiets en laad je fietsmand- en tassen vol met de streekproducten van zeventien ondernemers in de gemeente Voorst. Van bakmeel en melk, tot groenten, fruit, hertenvlees en wijn; in de regio is van alles te vinden. De gemeente Voorst voerde in de afgelopen vier weken campagne om de lokale, duurzame en gezonde producten onder de aandacht te brengen met als afsluiter een fietsroute langs de ondernemers.