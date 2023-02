Steentje voor steentje zoekt Isa (19) in Turkije naar overlevenden: ‘Ouder echtpaar had niet de kracht uit bed te komen’

Mus uit Deventer zamelt geld in voor slachtof­fers aardbeving in Turkije: ‘Een maaltijd voor elke euro’

Mus Ekinci is een inzamelingsactie gestart om slachtoffers van de aardbeving in Turkije te helpen. Zijn familie aldaar biedt de getroffen inwoners van Nizip, de geboortestad van Mus, twee warme maaltijden per dag. Volgende week donderdag reist hij vanuit Deventer af om ze te ondersteunen en vervolgens het stokje over te nemen.

9 februari