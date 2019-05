Stef Tijhaar (24) schrijft lied voor dodenherdenking Deventer: ‘Ik ken niets anders dan vrijheid’

Stef Tijhaar (24) weet niet beter dan een leven in vrijheid. Toch werd juist hij, bekend onder de artiestennaam Stef, benaderd een lied te schrijven voor de dodenherdenking op het Grote Kerkhof in Deventer, zaterdagavond. ‘Het is een eer daar te spelen, maar ook wel lastig.’

Singer-songwriter Tijhaar zong al meerdere malen voor ‘aardig wat mensen’. De duizenden mensen die zaterdag op het Grote Kerkhof in Deventer zijn lied horen, vormen echter een nieuwe mijlpaal. En dat vindt de in Lettele woonachtige zanger best spannend. ,,Ik voel wat spanning, zeker. Het is een eer om daar te spelen, maar ook wel lastig. Ik ben een jongen van 24, ik heb niet anders dan vrijheid meegemaakt.’’

Tijhaar werd drie maanden geleden gepolst door Mano Scherpbier. ,,Ik voelde dat ik er klaar voor was. Ze willen jonge singer-songwriters op het podium, om op die manier ook jongeren er naartoe te trekken.’’ Bezoekers krijgen rond half negen zijn nummer Ver van huis te horen. ,,Ik wilde het bij mezelf houden en ben op zoek gegaan naar wat vrijheid mij betekent. Ik wilde niet in één keer extra veel aandacht en research naar het verleden doen. Natuurlijk kon ik op zoek gaan naar de verhalen. Maar dat had ik ook niet gedaan als ik het lied niet had geschreven.’’

Volledig scherm Stef Tijhaar op de plaats waar hij zaterdag zijn lied speelt. © FOTO HISSINK

Eerste single

De muzikant bewandelt het pad der geleidelijkheid die in de toekomst tot één van de grote festivals in het land moet leiden. ,,Eerst zong ik covers op evenementen, of in winkels. Sinds een aantal maanden schrijf ik Nederlandstalige muziek, begin april heb ik mijn eerste single Zonder Zekerheid uitgebracht. Nu ik eigen muziek maak, ben ik trots op wat ik heb staan. Later hoop ik grote festivals plat te spelen met een eigen band.’’