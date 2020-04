Stelten, Dickens of Boekenmarkt in nieuwe 1,5 meter realiteit? Onmogelijk!

Dickens in de nieuwe anderhalvemetersamenleving? ,,Onmogelijk”, is Evenementenbaas Hein te Riele duidelijk. Het kerstfestijn is ver weg: Deventer op Stelten en de Boekenmarkt staan eerder op de tocht. ,,We kunnen met z'n allen gaan nadenken over schijnoplossingen, maar feit is dat deze nieuwe realiteit hard is, en de oplossing niet op korte termijn te vinden is.”

Deventer kent grote publieksevenementen die landelijk en internationaal bezoek trekken. De bezoekcijfers gaan ruim over de honderdduizend heen. En waar het bij Stelten en de Boekenmarkt best tussen de mensen door laveren is als je de weg kent, is dat bij Dickens onmogelijk. Bij het festijn in het weekeinde voor Kerst, door de karakteristieke Bergkwartierstraatjes heen, is het op de hoogtijdagen gewoon schuifelen en filewachten tot je naar binnen kan.

Volgende week knopen doorhakken

,,Natuurlijk denken we na over hoe het verder moet", zegt Te Riele. Zo lang mogelijk worden de besluiten over Stelten (juli) en Boekenmarkt (augustus) uitgesteld. ,,Volgende week hakken we knopen door", zegt de Deventenaar. Er zijn tonnen met de evenementen gemoeid, zeker met Stelten. Internationale gezelschappen, hotelkamers, schouwburg: de hele stad staat drie dagen lang vol theater. ,,En tegelijkertijd hoef je grote sponsoren nu geen rekening te sturen: iedereen zit in zwaar weer.”

,,De realiteit zoals minister-president Rutte die ook schetst in de corona-persconferenties is bikkelhard en moeten we accepteren. Er is geen oplossing als we 1,5 meter uit elkaar moeten blijven. Dat geldt niet alleen voor evenementen, ook voor de gehele recreatieve consumentensector. Het gaat om wat er achter die 1,5 meter regel schuilgaat.”

Geen mensen buitensluiten

,,Is het veilig in mijn stad? Ongeacht mijn leeftijd? We kunnen geen doelgroepen gaan uitsluiten", stelt Te Riele. ,,Tegen de kwetsbare mensen zeggen: blijven jullie maar thuis. Een samenleving voor de jongeren en yuppen maken. Dat is geen veiligheid. Dus als dit betekent dat we een periode geen evenementen kunnen hebben, dan is dat de realiteit.” Tegelijkertijd is juist de Boekenmarkt een evenement dat ouderen trekt. ,,En heel veel handelaren zijn ook al wat ouder. Dat is geen doen. Dus daar denken we wel over na. Het moet veilig of niet.”