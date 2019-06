Stemmen Lettele niet herteld: ‘slecht voor vertrouwen van mensen die mij kozen’

De mogelijke verwisseling met voorkeursstemmen voor het CDA in Lettele wordt geen onderdeel van de hertelling die de Tweede Kamer volgende week gaat doen. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik was volgens de Kiesraad te laat met haar constatering dat haar stemmen op het stembureau in Kulturhus De Spil wellicht onterecht naar een Limburgse collega zijn gegaan. ,,Dat is wel slecht voor het vertrouwen in de politiek van burgers die op mij hebben gestemd.‘’

Het CDA ontdekte dat in Lettele de daar lokaal bekende Schreijer-Pierik uit Hengevelde geen enkele voorkeursstem had gekregen, terwijl veel stemmers daar volgens de CDA-politica zelf hadden aangegeven wel op haar te zullen stemmen. In de omliggende stembureau’s kreeg Schreijer-Pierik zoals verwacht wel enkele honderden voorkeursstemmen. 179 voorkeursstemmen in De Spil gingen naar de Limburgse kandidaat Jeroen Lenaers.

,,Mensen hebben mij achteraf verzekerd dat zij en al hun familieleden op mij hebben gestemd, dan weet je dus zeker dat er iets fout is gegaan‘’, reageert Schreijer-Pierik. ,,Ik heb dat op informele wijze doorgegeven aan het campagneteam van het CDA, in de verwachting dat de Kiesraad er vervolgens iets mee zou doen.‘’

Het vermoeden is nu dat de voorkeursstemmen op de tellijst per ongeluk bij de verkeerde kandidaat zijn bijgeschreven. Voor de uitslag van het CDA in zijn geheel en de positie van Schreijer-Pierik maakt de mogelijke fout geen verschil.

De commissie die de uitslag controleert, besloot eerder deze week dat er in drie plaatsen mogelijk fouten zijn gemaakt, die echter geen invloed op de zetelverdeling meer hebben. Er waren daar volgens de telling meer stemmen uitgebracht dan er stemmers waren. Dat gebeurde bij onder meer het stembureau 14 in Deventer bij speeltuin De Driehoek. De Tweede Kamer wil dat daar voor de zuiverheid toch opnieuw geteld wordt.

Tot verbazing van Pierik-Schreijer was haar constatering van de mogelijke fout in Lettele niet meegenomen door de commissie die de tellingen controleert. ,,In de andere drie gevallen was er duidelijk sprake van een verschil tussen het aantal stemmen en stembiljetten dat niet klopte‘’, zegt woordvoerster Heleen Hörmann van de Kiesraad. ,,Dat voorkeursstemmen mogelijk op een verkeerde plek staan, valt niet zo op. En het onderzoek was inmiddels afgerond toen de constatering van Schreijer-Pierik ons bereikte.‘’