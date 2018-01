Stentor-foto brengt Zwollenaar in vervoering: Wie is deze scholier?

video Lin­ge­rie­die­veg­ge neemt alle tijd maar valt toch door mand

20:36 In een paskamer van Sophie Lingerie in Twello is een 37-jarige Twellose vrijdag erg druk geweest met het verwijderen van prijskaartjes. Die verstopte zij, zo bleek later, in een zak van een badjas. Daarna probeerde de vrouw met flink wat artikelen waaronder beha's, slips en shorts de winkel te verlaten. De eigenaressen wisten dit te voorkomen.