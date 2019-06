Stentor-verslaggever test anti-snurkbed Auping: ‘Liever een duwtje dan opverend hoofdeinde’

Volgens mijn echtgenote snurk ik iedere nacht en gaat het geronk na een avond met drank ‘door muren heen’. Voor een experiment ben ik altijd te porren en dus stak ik mijn hand op toen op de redactie de vraag kwam welke snurker het bed wil testen.

In een riante vakantiewoning van Landal Miggelenberg in Hoenderloo staat in de slaapkamer op de begane grond een ‘slim’ tweepersoonsbed, uitgerust met de Auping Smart base-techniek, waarvan de Deventer beddenfabrikant beweert dat die bijdraagt ‘aan een betere nachtrust voor alle snurkers en hun partners’. Dit vooruitzicht maakt de testnacht bij voorbaat de moeite waard.

Rond half tien ‘s avonds arriveert Annet, mijn vrouw. Daarvoor heb ik me kunnen verdiepen in de Auping Connect-app, die verbonden is met een apparaatje onder het bed. Met de app zijn de twee bedbodems - samen en afzonderlijk - en ook de gewenste anti-snurkfunctie in te stellen. Net als het tijdstip waarop we willen gaan slapen en wakker worden. Voor de eerste uren kiezen we voor de optie ‘duwtje’. Die houdt in dat bij elk snurkgeluid je twee keer kort achter elkaar een trilling ter hoogte van je schouders voelt. Andere geluiden zoals gekuch of gepraat kunnen deze reactie ook opwekken. In de app is de ‘snurkdetectiegevoeligheid’ aanpasbaar. Onze keus is standje maximaal, in dit geval is dat ‘90 procent’.



Tekst gaat verder onder de video

'Geen oog dicht’

Als de wekker voor het eerst afgaat om twee uur ‘s nachts concluderen mijn vrouw en ik dat we de duwtjes een keer of vijf hebben gevoeld en dat deze ervoor zorgen dat je je slaappositie aanpast. Volgens de app zijn er al 231 snurk- en omgevingsgeluiden waargenomen en is het bed al tientallen keren ‘in actie’ gekomen. Voor deel twee van de nacht stel ik de anti-snurkfunctie ‘omhoog’ in. Bij waarneembare geluiden komt het hoofdeinde een flink stuk omhoog en duurt het daarna enkele minuten - dat is gevoelsmatig best lang - voordat de daling weer wordt ingezet. Mijn partner vraagt rond vier uur of ik alsjeblieft haar matras wil uitzetten. ,,Ik doe geen oog dicht”, zegt ze. Zelf besluit ik door te gaan totdat de wekker om zes uur afgaat.

Quote Ons idee is dat je het snurken moet wegnemen om zo ook je eigen slaapkwali­teit te kunnen garanderen Olivier Tielemans, Snurk-expert

Conclusie

In de tussenliggende periode slapen we warempel bijna twee uur onafgebroken. Eenmaal ontwaakt en de slaap uit de ogen gewreven, is het tijd voor een conclusie. We zijn het snel met elkaar eens dat de duwtjes van het bed veel minder de nachtrust verstoren dan een geregeld steigerend hoofdeinde. Dat hakt er te veel in. Deze anti-snurktechniek (vanaf 249 euro) schaffen we niet aan.

Irritatie

Annet doet namelijk hetzelfde: mij een duw geven als ik ‘s nachts te veel decibellen produceer. En dat kost ons niets, behalve wat irritatie bij haar. Duidelijk is dat de anti-snurkfuncties van het Aupingbed het snurkprobleem zelf niet oplossen. Mijn vrouw en ik kunnen in ieder geval terugkijken op een bewogen nacht.

Moderne variant op een por in de zij Volledig scherm Snurk-expert Olivier Tielemans. © SomnoClinic Het idee is goed Olivier Tielemans (35) is snurk-expert en woordvoerder van de SomnoClinic, kliniek voor slapen en apneu. Hij vindt de door Auping ontwikkelde anti-snurkfuncties interessant: ,,Het idee is erg goed en het is ook goed dat er aandacht is voor de problematiek. Ik heb er wel bepaalde vraagtekens bij. Ons idee is dat je het snurken moet wegnemen om zo ook je eigen slaapkwaliteit te kunnen garanderen. Dit bed is ingenieus, maar feitelijk een moderne variant op een por in de zij. Je raakt er niet door van het snurken af. Auping moet dit nog doorontwikkelen.”