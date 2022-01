Sterft de ‘koffie to go hype’ een stille dood in Deventer en Zutphen nu de lockdowns voorbij zijn?

De gemiddelde Nederlander drinkt vier kopjes koffie per dag. Oók in coronatijd. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Koffie en Thee Nederland. Dat doen we thuis, in de horeca of onderweg. Vooral rond stations en in grote steden beheerst de kartonnen koffiebeker het straatbeeld. ,,Zo groot zal het hier in het oosten nooit worden’’, denkt Luc Wassink, mede-eigenaar van Hofleverancier De Pelikaan in Zutphen.