Sterk GA Eagles doorbreekt negatieve spiraal met knappe bekerzege op Heerenveen

wedstrijdverslagNa een grauw najaar en een mistig begin van de winter prikt de sportieve zon dan eindelijk weer door de wolken voor Go Ahead Eagles. De ploeg die al bijna twee maanden vooral worstelde met zichzelf, hervond in het bekertreffen met Heerenveen het geloof in eigen kunnen. De terugkeer naar een vertrouwd spelsysteem wierp vruchten af en dankzij een treffer van Inigo Cordoba werden de Friezen toch wel verrassend met 0-1 uit het bekertoernooi gewipt.

GA Eagles plaatste zich zodoende voor de tweede keer in de laatste drie seizoenen voor de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker. Gebeurde dat twee jaar geleden nog moeizaam - na strafschoppen tegen de amateurs van IJsselmeervogels - in Friesland had GA Eagles dinsdagavond slechts 90 minuten nodig om Heerenveen uit te schakelen. Het is na de 2-0 zeges op Almere City en Roda JC bovendien nog altijd zonder tegentreffer in deze editie van het bekertoernooi.

Trainer Kees van Wonderen kampte in Friesland met aardig wat afwezigen: Marc Cardona, Giannis Botos, Martijn Berden, Sam Crowther (geblesseerd), Yacine Bourhane (Afrika Cup) en Ogechika Heil (niet fit genoeg voor twee duels in vier dagen).

Cuco Martina maakte als rechtervleugelverdediger zijn basisdebuut bij GA Eagles in de Deventer defensie, waar Gerrit Nauber en Bas Kuipers op de bank begonnen. Jay Idzes en Joris Kramer hadden zodoende basisplaatsen in het hart van de defensie. Boyd Lucassen schoof door naar het middenveld in de teruggekeerde 4-3-3 formatie. Op de bank zat ook keeper Warner Hahn. Net zoals eerder dit bekertoernooi tegen Almere City en Roda JC trok Andries Noppert de keepershandschoenen aan.

Noppert was ook de man die in de eerste helft de schijnwerpers meerdere keren op zich gericht wist. Met een paar knappe reddingen, zoals op een schot van Musaba en een kopbal van Kongolo, hield hij GA Eagles op de been. De thuisploeg had de meeste drang naar voren, maar het was GA Eagles dat na een kwartier verrassend de leiding nam in Friesland.

Luuk Brouwers leverde vanaf de rechtervleugel een fraaie voorzet af op Inigo Cordoba, en die knikte van dichtbij de bal achter doelman Xavier Mous. De 0-1 was het eerste doelpunt van GA Eagles sinds 15 december, toen Isac Lidberg tegen Roda JC (ook in de beker) twee keer het net vond. Tegen NEC, PSV en RKC wist GA Eagles niet te scoren.

Zo had Heerenveen dus de dreiging en GA Eagles de goal. Lidberg kreeg tegen het eind van de eerste helft nog een beste mogelijkheid. Hij schoot in de handen van Mous. Al met al toonde de ploeg van Van Wonderen zich eindelijk weer eens van een positieve kant in die eerste 45 minuten.

Ook na rust bleef GA Eagles eigenlijk verrassend eenvoudig overeind tegen een pover Heerenveen. Dat was natuurlijk ook de verdienste van GA Eagles zelf, dat de terugkeer naar het vertrouwde 4-3-3 systeem omarmde en op een koude avond in januari na tijden van bleekheid eindelijk weer eens fris van de lever voetbalde.

Met Nauber (voor Brouwers) als extra slot op de deur verdedigde GA Eagles in de laatste 20 minuten geconcentreerd de kleine marge. Een dikke tien minuten voor het einde had Philippe Rommens zelfs de beslissende 0-2 op zijn schoen. De Belg zag de bal tegen de paal stuiteren na een prima voorzet van Cordoba, na een bliksemsnelle tegenaanval van GA Eagles.

TOTO KNVB-beker: SC Heerenveen - Go Ahead Eagles 0-1 (0-1). 15. Inigo Cordoba 0-1. Scheidsrechter: Van de Graaf. Gele kaart: Van Beek (Heerenveen). Toeschouwers: 0.

GA Eagles: Noppert; Martina, Idzes, Kramer, Deijl; Lucassen, Brouwers (72. Nauber), Rommens (80. Ross); Cordoba (80. Dumay), Lidberg (80. Mulenga), Oratmangoen.

