Steun bij verlies in moeilijke tijden; de rouwwandeling van Humanitas

Hele avond hinder voor treinreizi­gers tussen Zwolle en Deventer na aanrijding

Het treinverkeer tussen Deventer en Zwolle was gisteravond gestremd door een aanrijding. Dit gebeurde op de spoorwegovergang bij de Ceintuurbaan in Deventer. Niet duidelijk is wat er zich precies heeft afgespeeld. Veel hulpdiensten zijn uitgerukt en een traumahelikopter is in de buurt geland.

6:35