Steun voor uitbreidingsplan pluimveehouder in Terwolde

De weg lijkt vrij voor uitbreiding van het pluimveebedrijf van de familie Kluin aan de Bekendijk in Terwolde. Een ruime raadsmeerderheid stemde maandagavond in met het voorstel een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor een omgevingsvergunning. Die biedt Kluin de ruimte te groeien van 88.000 naar 152.000 vleeskuikens.

Veel fracties toonden begrip voor de zorgen van buurtbewoners. Het gegeven dat de plannen van Kluin aan alle regels voldoen gaf vrijwel voor iedereen de doorslag het uitbreidingsplan te steunen. Door vele tonnen te investeren in milieu- en duurzaamheidsmaatregelen wordt de overlast in de vorm van geur en de uitstoot van ammoniak en fijnstof voor de meeste omwonenden juist minder.

,,Ondernemers in het buitengebied moeten helaas uitbreiden om levensvatbaar te blijven. De burger wil het liefst in de winkel een zo'n goedkoop mogelijk product. Dit maakt schaalvergroting noodzakelijk'', zei Rein Hazelaar namens Gemeente Belangen.

Alleen Erik Nobel (PvdA-GroenLinks) en Han Lubberink (Gemeente Belangen) stemden tegen het voorstel. Volgens Nobel heeft ondernemer Kluin niet voor de meest moderne manier van luchtreiniging gekozen en vindt zijn fractie dat het constructiebedrijf van de familie, dat ook aan de Bekendijk is gevestigd, naar een industrieterrein moet verkassen. Lubberink gaf in een stemverklaring aan dat in zijn ogen onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van omwonenden.

Dialoog