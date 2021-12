Stichting Gezamenlijke Kerken heeft nog geld nodig voor kerstpakket voor minima in Deventer

Burenruzie in Deventer straat kookt over: ‘Hij is een obsessie voor de overbuur­vrouw’

Wie terroriseert wie, in de Kees van Baarenstraat in Deventer? Twee overburen stonden donderdag tegenover elkaar in de rechtbank. Lijnrecht, want beide buren claimen dat de ander degene is die lastigvalt, treitert en dreigt. ,,Ik wil best afspreken dat we geen middelvingers meer naar elkaar opsteken, maar ik kan toch niet beloven om mijn autolampen niet meer aan te doen?’’

