Stiefvader (29) uit Deventer ontkent het doden van 8 maanden oude baby

Huilend en krom van de spanning liep Randy S. dinsdagmiddag de volle rechtszaal in Zwolle binnen. Bij het aanhoren van de verdenking schudde hij zijn hoofd. Het Openbaar Ministerie verdenkt S. ervan op 9 februari het kindje hard heen en weer geschud te hebben in de woning in Deventer waar hij samenwoonde. De baby liep daarbij hersenletsel op. Ook is het vermoeden dat er 'stompend geweld' is uitgeoefend op het lichaam van het kind.

De man, de stiefvader van het kind, deed zelf de melding bij 112. Hulp mocht echter niet meer baten. Het kind overleed mogelijk als gevolg van het hersenletsel. S. werd vervolgens opgepakt en zit momenteel vast. ,,Ik trof hem levenloos aan in bed'', zei S. snikkend tegen de rechters. ,,Ik word ergens van beschuldigd wat niet zo is. Ik zocht naar een teken van leven.''

De voorzitter vroeg of hij daarom de baby heen en weer heeft geschud. ,,Ja, het hoofdje ging heen en weer. Maar ik had nooit de intentie hem iets aan te doen.'' De officier van justitie benadrukte dat de zoon nog niet dood was toen S. hem in zijn bedje trof.

Geen uitwendig letsel

Advocaat Alrik de Haas benadrukte dat het Nederlands Forensisch Instituut geen uitwendig letsel trof bij het kindje. ,,We moeten er sterk rekening mee houden dat het kind als gevolg van bloedingen in het hoofd is overleden. We moeten deze zaak zeer behoedzaam benaderen.''

Ook wil hij laten onderzoeken of het kindje voor of na de geboorte al een trauma heeft opgelopen. Zo was de bevalling zeer traumatisch verlopen. In oktober zou in een ziekenhuis een echo van de schedel zijn gemaakt vanwege een snelle schedelgroei. Was er toen al iets mis in het hoofd van de baby, wil de advocaat weten. Pas als dat allemaal is uitgesloten komen we toe aan de vraag of er letsel is toegebracht aan het kind, meent de advocaat.

Deskundige

De Haas wil een deskundige laten benoemen waar het Openbaar Ministerie zeer op tegen is. Het gaat om de gepensioneerde arts Jannes Koetsier die zich heeft vastgebeten in het fenomeen van het 'shaken baby'- syndroom. ,,Koetsier concludeert dat de baby zich abnormaal ontwikkelde. Maar de artsen zeggen dat dit niet het geval is'', reageerde de officier van justitie.

S. wil graag terug naar zijn gezin met zijn eigen zoon en de zoon van zijn vriendin. De advocaat las een mail van de moeder voor waarin ze bepleitte dat S. terugkeert naar het gezin. ,,Wij zijn ons kind kwijt. Dat we er nu allebei alleen voor staan, maakt het alleen maar moeilijker.'' De rechtbank besloot S. niet vrij te laten.