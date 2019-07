Stille kracht supportersvereniging GA Eagles overleden: ‘Blauw kwam bij oma Gees niet binnen’

Deventer Schaapskud­de met tropisch weer: ‘Pootjeba­den en drinken, heel veel drinken’

11:16 Met tropische temperaturen ver boven de dertig graden Celsius is het dezer dagen vooral puffen geblazen. Hoe erg moet het dan wel niet zijn voor schapen? In de brandende zon met een wollen vacht, je zou er bijna medelijden mee krijgen. Volgens de schaapsherder van de Deventer Schaapskudde is dat onterecht, want de dieren weten zich prima aan te passen. ,,Schaduw en water, dat is wat we zoeken.”