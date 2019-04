Stoere schipper Gerbrand van De Tukker uit Deventer tot tranen geroerd nu hij Ridder is

VideoHelemaal in Whitby is jongerencoach en schipper Gerbrand Schutte met zeilschip De Tukker op expeditie. Tot hij plots wordt teruggeroepen voor een uiterst belangrijke vergadering op het stadhuis van Deventer. Daar gaat hij de bobo's van Deventer nog maar eens overtuigen van de opbrengsten en goede werken van het trainingsproject voor jongeren, ook met het oog op subsidie.

Zich echt voorbereid heeft hij zich niet, vertelt de schipper rond 9.15, vlak voor de presentatie. Hij heeft zich bovendien moeten haasten om op tijd op het stadhuis te zijn. Op het toilet wordt de schipperstrui nog even verwisseld voor een fleurig overhemd. ,,Ik doe dit vanuit mijn hart, al heel lang. Uiteindelijk wil ik ook vooral de jongeren laten spreken.”

Genadeloos

Schutte (56) - type getaande huid, oorbelletjes in, fonkelende ogen - is echter genadeloos in het ootje genomen door iedereen die hem lief had, inclusief directeur Jolanda Knorren van Raster, waar hij werkt. Die hele vergadering waarvoor Schutte 400 mijlen moest afleggen: totaal verzonnen. Zelfs wanneer burgemeester Ron König de ruige schipper hoogstpersoonlijk de hand schudt, heeft hij het nog nauwelijks door. Maar het is echt zo: Gerbrand Schutte, al 26 jaar jongerenwerker en schipper, heeft een lintje.

Sprakeloos

Schutte is gelijk ook maar Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zelf kon hij het nauwelijks geloven. De ogen van de stoere schipper, gewend aan rebellen, hete vuren en woelige buren, werden zelfs wat vochtig. ,,Ik dacht dat we hier wat gingen presenteren", klinkt het beduusd. ,,Maar als je zelf dan zo in het zonnetje wordt gezet...ik ben even sprakeloos. Ik ben echt even overdonderd. Dit verwacht niemand.”

Jongeren

Twee minuten later is hij bijna van de schrik bekomen en klinken ongetwijfeld karakteristieke woorden. Zachtjes: ,,Ik hoop wel dat de jongeren nog even iets mogen zeggen.”