‘Stoppen met les in moedertaal was historische vergissing’

Restaurant ’t Diekhuus in Terwolde verkocht aan Apeldoornse horecaon­der­ne­mer

11:37 Restaurant ’t Diekhuus in Terwolde komt in andere handen. De huidige eigenaar, Jan Klerq, heeft de zaak verkocht aan de Apeldoornse horeca-man Stef Fuhler. De laatste runt in Hoog-Soeren al een brasserie en een pannenkoekenzaak.