Ouders vroeggebo­ren Anna fietsen voor Ronald McDonald Kinder­fonds

12:42 Anna Jeurnink komt in juni 2016 na een zwangerschap van 24 weken veel te vroeg ter wereld. Ouders Marlieke ten Velde en Laurens Jeurnink uit Deventer verblijven daarna maandenlang in het Ronald McDonaldhuis nabij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Binnenkort doen zij mee aan de HomeRide voor het Ronald McDonald Kinderfonds. ,,Het voelt goed iets terug te kunnen doen.''