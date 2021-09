Stormloop op ‘bierloze’ IJsselderby: GA Eagles - PEC Zwolle razendsnel uitverkocht

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle is uitverkocht. De Deventer club werd gisteravond overspoeld door een stormloop op de 6.650 beschikbare tickets. Na anderhalf uur waren alle plekken vergeven.

Voor de IJsselderby mocht Go Ahead Eagles een kleine zevenduizend kaarten in de verkoop gooien. Stadion de Adelaarshorst kan immers, vanwege de op zondag 19 september nog geldende coronamaatregelen, slechts voor tweederde deel worden gevuld.

De vaste seizoenkaarthouders konden derhalve dinsdag vanaf 21.00 uur inloggen op de website van Go Ahead Eagles om hun plekje voor de IJsselderby veilig te stellen. Het zorgde ook voor teleurgestelde gezichten bij fans. Al kort voor negen uur was er een digitale wachtrij van zo’n dertig minuten. Ruim duizend vaste jaarkaarthouders vielen buiten de boot in de jacht op de felbegeerde kaarten die uiteindelijk na anderhalf uur waren uitverkocht.

Wachtrij

,,Door de coronamaatregelen waaraan we ons moeten houden, kan niet iedereen naar binnen’’, weet Jan Willem van Dop. De algemeen directeur van Go Ahead Eagles rekent voor dat 6.650 stoeltjes mogen worden bezet in het Deventer stadion.

Van Dop kent de kritiek, maar benadrukt dat de problemen met de onlineverkoop dinsdagavond beperkt waren. ,,We wisten dat er een grote vraag zou komen voor deze wedstrijd. Er raakten wat mensen in paniek door de digitale wachtrij en er waren een aantal met een dubbele hartslag. We gaan nog wel kijken of alles bij iedereen goed is verlopen, maar volgens mij waren de problemen minimaal.’’

Hoogrisicowedstrijd

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle geldt als een hoogrisicowedstrijd. Daarom is het duel volledig drooggelegd door de autoriteiten en wordt er voorafgaand en tijdens de wedstrijd geen alcoholhoudende drank geschonken. Hoewel er even sprake was dat fans van PEC Zwolle niet welkom waren in De Adelaarshorst heeft de veiligheidsregio toch toestemming gegeven. Het uitvak wordt tijdens de IJsselderby gevuld met 266 Zwolse fans.

Vier jaar geleden

Het is voor het eerst sinds sinds maart 2017 dat er weer een Overijsselse derby wordt gespeeld tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De laatste editie was met 1-3 een prooi voor de Zwollenaren, waarna de Deventer club uiteindelijk afdaalde naar de eerste divisie.

De fans van Go Ahead Eagles die geen kaartje wisten te bemachtigen voor het treffen met PEC Zwolle zijn sowieso verzekerd van een toegangsbewijs voor het eredivisieduel met PSV, drie dagen later. De wedstrijd tegen de Eindhovense topclub op woensdag 22 september (18.45 uur) is nog niet uitverkocht.