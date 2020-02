Stormloop op nieuwbouw op terrein voormalige kunstijsbaan: nu al 500 geïnteresseerden

Nieuw hotel met 99 kamers langs A1 in Deventer: Holiday Inn Express & Suites

19 februari De nieuwe Van der Valk langs de A1 in Deventer is nog niet geopend of er zijn alweer plannen voor een nieuw groot hotel langs de snelweg. Het gaat om een Holiday Inn Express & Suites, met niet alleen 83 kamers, maar ook zestien suites met keuken, zitgedeelte en afzonderlijk slaapgedeelte voor langer verblijf.