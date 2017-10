Stormloop op sociale huurhuizen Steenbrugge

Huurtoeslag en een voordelige energierekening: wie wil dat niet? De animo voor de nieuwe huurhuizen in de Deventer wijk Steenbrugge is enorm.

Waar nieuwbouw is, loopt het storm. Dat geldt ook voor de sociale huursector, zo blijkt uit de aanmeldingsprocedure voor sociale huurwoningen in de nieuwe Deventer wijk Steenbrugge. Voor de 57 nieuwe huurwoningen die corporatie Ieder1 bouwt, hebben zich 221 mensen gemeld. Woonbedrijf Ieder1 is verrast dat de belangstelling vier keer zo groot is als het aanbod.

Lees ook Huurders kunnen zich inschrijven voor woning Steenbrugge in Deventer Lees meer

Schaarste? De afgelopen jaren daalde het aantal huurwoningen in Deventer behoorlijk. Sinds 2013 daalde het aantal huurwoningen bij de corporaties Rentree en Ieder1 met 681. Voor een deel gaat het om sloop van woningen, maar er werden ook honderden huurhuizen verkocht.

Woonakkoord

Dat de Deventer corporaties hun woningen afstootten, was het gevolg van landelijk beleid. In 2013 werd daarvoor het woonakkoord gesloten. Deel van dat akkoord was de verkoop van woningen; de opbrengsten daarvan gingen weer naar het rijk in het kader van de verhuurdersheffing.

Michaël Haase van Ieder1 weet niet of het daarmee te maken heeft. Recent werd nog gesteld dat Deventer relatief weinig wachttijd heeft ten opzichte van andere steden in Nederland. Volgens Haase kan een verklaring voor de grote interesse ook voortkomen uit de kwaliteit van het plan dat wordt ontwikkeld in Steenbrugge.

Aantrekkelijk

,,Het gaat natuurlijk om moderne nieuwbouw. Het is aantrekkelijk voor een eengezinshuishouden omdat het ook onder de grens van huurtoeslag zit", aldus de woordvoerder. De sociale huurwoningen op Steenbrugge worden net onder de 710 euro aangeboden. Hierdoor kunnen bewoners huurtoeslag aanvragen. Daarnaast zijn de woningen erg duurzaam. Geen gasaansluiting, wel zonnepanelen. En die geven de energie terug op de eigen meter.