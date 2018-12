Straatprijs levert Rochea en Marijke uit Deventer 50.000 euro op

Davo Bieren opent vrijdag nieuw proeflo­kaal aan Rijnkade in Arnhem

10:59 ARNHEM/DEVENTER - DAVO Bieren opent vrijdag 14 december een tweede proeflokaal in Arnhem. Brouwerij DAVO uit Deventer heeft sinds 2016 een proeflokaal in de thuisstad. Voor een tweede vestiging is bewust Arnhem gekozen. ,,We zochten een stad aan de rivier. Dit heeft iets levendigs, frivools en bourgondisch” aldus Jos Schmitz van DAVO.