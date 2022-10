Straatverlichting kost Deventer veel meer, maar Belgische duisternis blijft inwoners bespaard

Vijftig jaar oude fiets uit Diepenveen duikt op in New York: ‘Je wordt er sentimen­teel van’

Hoe groot is de kans dat je fiets uit Diepenveen spot in New York? En dan ook nog een van zo'n 50 jaar oud? Het overkwam schrijfster en journaliste Karlijn van Houwelingen. Bij het parkeren van haar eigen rijwiel in de wijk Brooklyn, zag ze een Batavus staan met een sticker van fietsenmaker Nijenhuis.

26 oktober