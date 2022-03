Straf voor dodelijke beet van zijn bulldog? ‘Absurd’, vindt baasje Johnny (47) uit Deventer

Hoe Poetin, de Koude Oorlog en Den Alerdinck in Laag Zuthem samenkomen: Devente­naar schrijft frappant actuele thriller

Welke lijnen lopen er tussen Den Alerdinck in Laag Zuthem, de Koude Oorlog van de jaren 80 en Poetin? In zijn nieuwste psychologische thriller Het Alerdinck mysterie ontvouwt Deventer schrijver Almar Otten een mysterieus complot dat de hoofdpersoon naar het markante landhuis in Laag Zuthem én naar Sint Petersburg leidt. ,,98 procent in het boek is waar gebeurd.’’

26 maart