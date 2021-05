Strafpleiter Jan Vlug uit Deventer: ‘Meer geld naar sociale advocatuur is een begin’

Meeste avondklok­boe­tes uitgedeeld in Apeldoorn en op Urk, bekijk hier het aantal in jouw gemeente

29 april Na ruim drie maanden liep afgelopen woensdagochtend de avondklok af. Deze maatregel van het kabinet, om het aantal coronabesmettingen in te dammen, werd ook regelmatig genegeerd. Dat leidde tot de nodige boetes; alleen al ruim 6200 in het verspreidingsgebied van de Stentor, zo blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de politie. In absolute aantallen werden de meeste boetes uitgedeeld in Apeldoorn, per duizend inwoners staat Urk bovenaan.