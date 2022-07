Strafzaak dodelijk ongeval trucker en Jadey Boo (17) in Deventer: OM gaat niet in beroep

Bijbaantje

Het ongeval zelf vond plaats op 19 april 2021, op de Weg door Zuid-Salland bij Deventer. De Luttenberger H.S. reed met zijn vrachtwagen over deze weg richting noorden, toen de 17-jarige Jadey Boo Kepel in alle vroegte door rood fietste en de weg overstak. Zij was op weg naar haar werk, een bijbaantje bij de Albert Heijn in de woonwijk Keizerslanden in Deventer.