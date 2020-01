Straks mogelijk ook minder parkeerplaatsen op Nieuwe Markt in Deventer

video en kaart Nieuwe autobrand in Deventer blijft beperkt dankzij ingrijpen van buschauf­feur

3 januari In de Johannes van Vlotenlaan in Deventer is vanavond even voor negen uur brand uitgebroken in een auto. Het vuur ontstond aan de achterzijde, nabij de tankdop. Een passerende buschauffeur bedacht zich geen moment en stopte zijn bus en startte het bluswerk met een poederblusser.