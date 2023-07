Stralend zonnig weer in Deventer vandaag

indebuurt.nl Mysterie: dit is de betekenis achter de gele borden bij de grachten in Deventer

Het valt nauwelijks op, maar als je het eenmaal spot, zie je ze overal in Deventer. Waar wij het over hebben? De vierkante gele borden met een Z erop bij sloten, kanalen, rivieren of grachten. Daar worden wij natuurlijk heel nieuwsgierig van: tijd om op onderzoek uit te gaan.