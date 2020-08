Streep door droneshow, maar hoop op vuurwerkshow in Deventer blijft levend: ‘Juist nú, na dit afschuwelijke jaar’

Gauthier de Bekker: trotse én jongste priester van de parochies Raalte en Deventer

7:08 28 jaar en nu al priester in het aartsbisdom Utrecht. Niet veel mensen kiezen dat carrièrepad. Gauthier de Bekker, die werkt in de parochies van Raalte en Deventer, is dan ook trots: ,,Op mijn dertiende wist ik dat ik priester wilde worden.’’ Samen met zijn collega's staat hij voor een grote uitdaging: gelovigen blijven samenbrengen ondanks de vele kerksluitingen in de regio.