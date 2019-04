Streep door Grote Kick-Off in Deventer: meerdaags festival kan niet meer uit

Deventer IJsselloop elk jaar een beetje drukker, maar houdt juist kleinscha­lig­heid in ere

6:01 De IJsselloop is ongekend populair in Deventer en directe omgeving. En dat is precies zoals de organisatie het wil. Geen grootse plannen of expansiedrift. De Deventer loop over de twee bruggen, door stad en park, is goed zoals het is.