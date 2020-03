Streep door Ronde van Vedett in Deventer met Pasen

Vurige paasvuur­krie­bels beginnen vroeg in Holten

11:50 Nederland is in de ban van het coronavirus. Er is echter nóg een virus; het paasvurenvirus. In de buurtschappen van Holten werken de boakebouwers koortsachtig aan hun paasbult. Of de fik er over een paar weken ingaat is nog de vraag.