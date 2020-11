Streep door Sint Maarten: kinderen bijna nergens woensdag langs de deur met een lampionnetje

In Okkenbroek viert het hele dorp altijd mee met de 60 kinderen die de plaatselijke school ICB Wereldwijzer rijk is. ,,Normaal gaan de kinderen in kleine groepjes de huizen langs. En komen ouders van de huizen buiten het dorp naar het plein. Daar delen zij snoepjes uit", zegt Desi Gerritsen. ,,Dat hadden we al aangepast, dat er grotere groepjes zouden lopen, en geen ouders op het plein. Maar ook dat is nu onverantwoord. Dus we doen niets. We maken ook geen lampionnetjes. Wat moet je met een lampionnetje als je geen optocht hebt?