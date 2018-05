Streep door Speelgoedmuseum in voormalig kantongerecht

Het plan voor een nieuw Speelgoedmuseum naar gebouw van het oude kantongerecht aan de Brink in Deventer gaat niet door. Museumorganisatie Deventer Verhaal heeft er geen vertrouwen in dat het museum op die plek een succes kan worden.

De gemeente stelde in april nog 75.000 euro beschikbaar aan Deventer Verhaal om het plan voor een nieuw Speelgoedmuseum te onderzoeken. Voor de verbouwing van Brink 11-12 tot het museum had de gemeente 1,5 miljoen beschikbaar. Het gebouw is eigendom van ontwikkelaar Henry Franken.

Deventer Verhaal schakelde specialisten in om de plannen te beoordelen, zo geven zij in een persbericht aan. Brink Groep en Bart Deddens Projectmanagement stonden de museumorganisatie bij. Garrelt Verhoeven, directeur van Deventer Verhaal: “Wij vonden het belangrijk om in deze fase mensen in te schakelen met specialistische kennis van zaken om in samenwerking met Franken Vastgoed tot een goed bouwplan te komen.” De conclusie van de adviseurs was dat een museum niet voor 1,5 miljoen gerealiseerd kon worden. En dat er te grote risico’s waren voor de exploitatie van het museum.

Deventer is daardoor weer terug bij af. In 2016 waren er twee andere plannen voor een nieuw Speelgoedmuseum; in het oude Hegius aan de Nieuwe Markt ( van ontwikkelaar Dirk-Jan Bax) en Speeldoos (in de Schouwburg van Alex Kühne).