Strijd om de Brink: markt wil niet wijken voor ruimere ‘coronaterrassen’ horeca

Interactieve kaart Bibliothe­ken gaan één voor één weer open, maar de bieb in Lettele ging helemaal nooit dicht!

7:00 In alle stilte heeft Erwin Kleine Koerkamp uit Lettele de bibliotheek in zijn dorp de hele coronacrisis draaiende gehouden. Hij poetste de zelfservicebalie, hield toezicht en voorzag de bezoeker van zijn speelgoedwinkel, waar de bibliotheek inpandig is, van desinfecterende gel. ,,We hebben er bewust geen ruchtbaarheid aan gegeven.”