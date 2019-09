Strijd tegen Batten lokt honderden Deventenaren naar stadsstrand op grauwe herfstdag

VideoHet had een mooie zonnige najaarsdag moeten worden met strandstoelen in het zand aan de IJssel in Deventer. Maar het werd grauw en koud tijdens het Meadow Fest. Daar maalde echter niemand om, want het geld én de aandacht voor de ziekte Batten stroomde net als de regen binnen.

Bij een festival denken veel mensen aan ontspanning, even weg van de dagelijkse beslommeringen en met vrienden of familie het leven vieren. Het Meadow Fest aan het Deventer stadsstrand was gisteren óók een festival, maar niet één die om de onbezorgdheid van het leven draaide. Integendeel, tussen de activiteiten door ging het vaak over de 5-jarige dochter van Evelien en Koos Janssen, de eigenaren van Meadow. Het meisje lijdt aan de meedogenloze ziekte van Batten (type CLN3) en voor de Stichting Beat Batten werd gisteren geld ingezameld.

Vrije zondag

Bezoekers trotseerden de regenbuien voor Batten en plaatsten zichzelf op de tweede plaats. Zoals Go Ahead Eagles-speler Maarten Pouwels, die met kinderen een partijtje voetbal speelde. ,,Ik offer hier mijn zondag graag voor op en ik wil graag meeleven.’’ Even verderop stond Marco van Wijck met de Gele Verhalenbus, die voorlezen op kinderdagverblijven en scholen. ,,Vandaag pro deo voor het goede doel. Dat hoort er zeker bij. Ik had van de ziekte nog nooit gehoord, maar op Google heb ik het opgezocht. Dat maakt zo'n festival wel extra bijzonder.’’

Weer maakt niets uit

Marleen Nijman Tiemens had zich voor het actieve gedeelte van het Meadow Fest aangemeld: de Deventer Buddy Challenge. Maar een rugblessure verhinderde dat. Toch weigerde ze droog en warm binnen te gaan zitten. ,,Het weer maakt me niks uit, als je hoort over kinderen met vroegtijdige dementie wil je hier naartoe om je steentje bij te dragen.’’

Dat ze niet de enige was die dat deed, bleek aan het einde van de middag wel. Toen maakte eigenaar Koos Janssen bekend dat de voorlopige teller op 42.000 euro stond. ,,We zijn heel blij met deze dag, ondanks het weer. Het bedrag is mooi, maar ook geen ding. Het gaat om de aandacht voor de ziekte.’’