Stripfiguren bevolken de Lebuïnuskerk in Deventer

video In de overgang? 'Na 17.00 uur geen koffie, thee en chocolade!'

7 april Bent u vrouw? Veertig-plus? Slaapt u lichter en ligt u vaker dan voorheen ’s nachts wel eens wakker? Of heeft u ineens last van blaasonstekingen? Gerede kans dat de overgang in gang is gezet. ,,Veel vrouwen denken dat opvliegers dé enige klacht is. Maar er zijn er zoveel meer’’, zegt hormoonspecialist Machteld Kaempfer uit Apeldoorn.