Stroomstoring Bathmen weer voorbij

Honderden huishoudens in Bathmen moesten het vanochtend even stellen zonder elektriciteit. Na twee uur was de storing weer verholpen.

Netbeheerder Enexis meldde dat de storing zich even na acht uur aandiende in onder meer de Oranjebuurt in Bathmen en aan de overkant van de Schipbeeksweg in onder meer de Vegerinkskamp en de Noteboomstraat. Tegen tien uur vanochtend was de storing weer verholpen.

Volgens een bewoner van de Noteboomstraat was er geen sprake van extra bezorgdheid door de hoge temperaturen. Enkele bouwvakkers die in de Prinses Margrietlaan kozijnen aan het vervangen zijn, konden even niet vooruit met de elektrische zaag.

Goed geïsoleerd

Enexis-woordvoerder Jan Bakker zegt dat zijn bedrijf door de hitte niet extra alert is op storingen. ,,We leggen er eer in om elke storing zo snel mogelijk te verhelpen.‘’ In de wetenschap dat een dergelijke storing in een woonwijk snel verholpen is, zegt hij dat bewoners zich niet snel zorgen hoeven te maken over de inhoud van hun koelkast of vriezer. ,,Die zijn goed genoeg geïsoleerd om een storing enkele uren te overbruggen. Ik adviseer wel dat mensen de koelers en vriezers dicht laat, dan kan er weinig fout gaan.”